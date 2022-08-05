Скандальный отчет Amnesty International и масштабные учения вокруг Тайваня: новости за 4 августа

Amnesty International обвинила Украину в нарушены законы ведения войны, в НАТО заявили о риске столкновения с Россией, Китай начал масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Подробнее о том, что произошло в четверг, 4 августа - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Скандальный отчет Amnesty International: подробности

Правозащитная организация обвинила Украину в якобы нарушены законы ведения войны. Якобы наши военные ставят под угрозу жизни гражданского населения, размещают боевую технику и вооружение в школах и больницах с целью отразить российское наступление.

В своем обращении президент Владимир Зеленский заявил, что организация пытается переложить ответственность за военные преступления с агрессора на жертву. Министр обороны Алексей Резников заявил, что этот материал свидетельствует о "потере адекватности". Министр иностранных Дмитрий Кулеба заявил, что Amnesty International создает фальшивый баланс между жертвой и преступником. Правозащитной организации стоит заняться донесением правды о войне и военных преступлениях России.

Статус временной защиты в ЕС будет действовать до весны 2024, - Стефанишина

Для украинских беженцев статус временной защиты в странах Европейского союза будет действовать минимум до весны 2024 года. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, страны ЕС уже переходят на более долгосрочные стратегии для защиты прав украинских беженцев. Эти вопросы обсуждались во время визита еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон.

В НАТО заявили о риске столкновения с Россией из-за ее войны против Украины

Европа переживает опаснейшую ситуацию со времен Второй мировой войны. Война России против Украины - это нападение на нынешний мировой порядок, поэтому российскому агрессору нельзя позволить победить. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберга.

"В этом конфликте (войне России против Украины - ред.) НАТО имеет две задачи: поддержать Украину и предотвратить распространение конфликта в полномасштабную войну между НАТО и Россией", - отметил Столтенберг.

Китай начал масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня

Армия Китая начала масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Они продлятся с 4 по 7 августа в шести акваториях у острова.

Напомним, 2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань несмотря на угрозы Китая. После этого в Китае угрожали США и анонсировали проведение военных учений, которые начались сразу после начала визита.

Непогода накроет почти всю Украину

В Украине в четверг, 4 августа, почти на всей территории ожидается непогода. Солнечно будет только в западных областях, однако там ночью похолодает до +11.