ЗСУ звільнили кілька сіл

Українські військові протягом тижня звільнили два села – Мазанівку у Слов'янському районі Донецької області та Дмитрівку - в Ізюмському районі Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву під час брифінгу заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова.