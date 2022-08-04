Статус тимчасового захисту в ЄС діятиме до весни 2024 року, - Стефанішина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної на телемарафоні.

За її словами, країни ЄС вже переходять на більш довгострокові стратегії для захисту прав українських біженців. Ці питання обговорювалися під час візиту єврокомісара з внутрішніх справ Ілви Йоханссон.

"Ми з нею спланували кілька моментів, що разом з Євросоюзом ми будемо створювати умови, щоб наші громадяни мали доступ до освіти, медицини, проживання та працевлаштування. Європейська комісія допомагатиме нам з фінансуванням цих потреб. Також ми зафіксували дуже важливий момент про те, що статус тимчасового захисту, який отримали понад 5 млн наших громадян на території ЄС буде діяти до весни 2024 року як мінімум", - зазначила Стефанішина.