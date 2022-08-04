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В НАТО заявили про ризик зіткнення з Росією через її війну проти України

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Утейя, Четвер 04 серпня 2022 12:55
В НАТО заявили про ризик зіткнення з Росією через її війну проти України Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Європа переживає найнебезпечнішу ситуацію з часів Другої світової війни. Війна Росії проти України - це напад на нинішній світовий порядок, тому російському агресору не можна дозволити перемогти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТА Єнса Столтенберга.

"У цьому конфлікті (війні Росії проти України - ред.) НАТО має два завдання: підтримати Україну та запобігти поширенню конфлікту на повномасштабну війну між НАТО та Росією", - зазначив Столтенберг.

Як він наголосив, в інтересах Альянсу, щоб російський президент Володимир президент Путін не досяг успіху у своїх амбіціях в Україні.

"Світ, де урок для Путіна полягає в тому, що він отримує те, що хоче, використовуючи військову силу, є більш небезпечним світом для нас. Якщо Росія виграє цю війну, то матиме підтвердження того, що насильство працює і наступною її ціллю можуть стати інші сусіди України", - підкреслив Столтенберг.

Нагадаємо, як раніше в інтерв'ю РБК-Україна розповів колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, ризик війни між Альянсом і РФ існує і назвав умову цього протистояння.

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НАТО Російська Федерація Єнс Столтенберг
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