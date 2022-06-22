Ситуація на фронті, тарифи на газ та тепло, дерусифікація вулиць у Києві: новини за 21 червня

Російські окупанти обстріляли низку українських населених пунктів, Верховна рада схвалила у першому читанні мораторій на підвищення тарифів на комуналку, з'явилися результати голосування щодо дерусифікації вулиць у Києві. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 21 червня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Російські окупанти обстріляли Харків та Харківську область, є загиблі та поранені.

Збройні сили України завдали масованого удару по російському гарнізону на острові Зміїний.

В Луганській області окупанти зайняли Підлісне і Мирну Долину, закріплюються в Устинівці. ЗСУ відбили штурм у напрямку Високого.

Українські військові змогли деокупувати населений пункт на відстані 15 кілометрів від Херсона. Наступ ЗСУ триває.

У Краснопільській громаді Сумської області ворог застосував дрони-камікадзе. Внаслідок вогневого ураження постраждало четверо людей, двоє - у тяжкому стані.

Російські військові обстріляли село Шестерня Криворізького району за допомогою РСЗВ "Ураган". Окупанти використовували касетні снаряди.

Зеленський схвалив ратифікацію Стамбульської конвенції

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції про запобігання насильству щодо жінок та домашньому насильству.

"Закон про ратифікацію Стамбульської конвенції. Її головний зміст простий, але надзвичайно важливий. Це зобов'язання захищати жінок від насильства та різних форм дискримінації. Ми поділяємо європейські цінності. Для нас життя і здоров'я людини - найвища цінність", - зазначив він.

Чиновники Кабміну і Торгово-промислової палати входили в агентуру ФСБ, - СБУ

Українські спецслужби викрили російську агентуру ФСБ, до якої входили чиновники Кабміну та Торгово-промислової палати України. Агентна мережа вела розвідувально-підривну діяльність в органах влади.

У Києві в результаті багатоетапної спецоперації затримали завідувача відділу Секретаріату Кабміну і керівника однієї з дирекцій ТПП.

Тарифи на газ і тепло залишаться без змін до кінця війни: мораторій прийнятий у першому читанні

Верховна рада схвалила в першому читанні урядовий законопроект про мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду під час війни. Документ підтримали 229 народних депутатів.

Законопроектом пропонується встановити заборону постачальникам природного газу проводити будь-які дії з примусу побутового споживача до оплати заборгованості.

Экс-нардепа Семенченка випустили з СІЗО

Київський апеляційний суд відпустив колишнього депутата Верховної Раді Семена Семенченка під цілодобовий домашній арешт.

За даними УП, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов просив суд відпустити Семенченка на поруки. Буданов у листі до суду зазначив, що Семенченко виявляв бажання взяти участь у захисті України.

Україна отримала статус партнера-учасника "Тримор'я", - Зеленський

Саміт "Ініціативи трьох морів" надав Україні статус учасника-партнера. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

Зазначимо, "Ініціатива трьох морів" об'єднує 12 країн Європейського союзу, які мають вихід до Адріатичного, Балтійського та Чорного морів.

Дерусифікація вулиць у Києві: з'явилися результати голосування

У застосунку "Київ Цифровий" завершено рейтингове електронне голосування щодо перейменувань міських об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами. Загалом було отримано понад 6,5 мільйона голосів.

За даними прес-служби, до рейтингового електронного голосування щодо перейменувань увійшли 296 об’єктів, які були відібрані експертною комісією.

Усик – Джошуа. Українець і британець влаштували битву поглядів перед реваншем

Промоція повторного бою між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа стартувала зі спільної прес-конференції боксерів і традиційної битви поглядів.

Чемпіон і претендент зустрілися в аравійській Джидді. Обидва боксери поспілкувалися з пресою у рамках підготовки до реваншу. Після відповідей на запитання журналістів Усик і Джошуа попозували для фотографів. Окрім того, давні суперники влаштували битву поглядів, що завершилася мінімальною "перемогою" українця.

В Україну йде різке похолодання

В Україні 22 червня очікується різке похолодання. Синоптики обіцяють дощі з грозами та сильний вітер.

Так, в середу по всій Україні очікуються короткочасні дощі, подекуди грози. Лише на Закарпатті та в Карпатах без опадів. Пориви вітру в західних, південних та більшості центральних областей становитимуть 15-20 м/с.