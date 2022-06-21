Наближаються до Херсона. ЗСУ відбили черговий населений пункт в області, - Арестович

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови ОП Олексія Арестовича в ефірі " Фейгін Live ".

"На херсонському (напрямку - ред.) артилерійські дуелі та тактичні дії сторін. Єдине, що наші тактичні дії різко просунулися до траси Миколаїв - Херсон. І вже Киселівка за нами рахується", - заявив Арестович.

За його словами, такий поступ українських військових можна назвати досить суттєвим, тому що деокупований населений пункт знаходиться на відстані 15 кілометрів від Херсона.