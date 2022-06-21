Україна отримала статус партнера-учасника "Тримор'я", - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

На сьогодні до неї входять Австрія, Болгарія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Хорватія, Чехія та Естонія. Формат створено для налагодження регіональної співпраці з різних питань.

Зазначимо, "Ініціатива трьох морів" об'єднує 12 країн Європейського союзу, які мають вихід до Адріатичного, Балтійського та Чорного морів.

"Подякував президенту (Литви, - ред.) Науседі за рішення саміту "Тримор'я" надати Україні статус партнера-учасника. Також скоординували наші кроки", - зазначив він.

Нагадаємо, цього тижня Зеленський у режимі відеоконференції виступив на саміті "Тримор'я". У своїй промові він запропонував прийняти Україну в даний формат міжнародного співробітництва в регіоні, а також озвучив кілька кроків щодо його поліпшення.

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