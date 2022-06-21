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Україна отримала статус партнера-учасника "Тримор'я", - Зеленський

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Київ, Вівторок 21 червня 2022 23:06
Україна отримала статус партнера-учасника "Тримор'я", - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Саміт "Ініціативи трьох морів" надав Україні статус учасника-партнера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Подякував президенту (Литви, - ред.) Науседі за рішення саміту "Тримор'я" надати Україні статус партнера-учасника. Також скоординували наші кроки", - зазначив він.

Зазначимо, "Ініціатива трьох морів" об'єднує 12 країн Європейського союзу, які мають вихід до Адріатичного, Балтійського та Чорного морів.

На сьогодні до неї входять Австрія, Болгарія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Хорватія, Чехія та Естонія. Формат створено для налагодження регіональної співпраці з різних питань.

Нагадаємо, цього тижня Зеленський у режимі відеоконференції виступив на саміті "Тримор'я". У своїй промові він запропонував прийняти Україну в даний формат міжнародного співробітництва в регіоні, а також озвучив кілька кроків щодо його поліпшення.

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Володимир Зеленський
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