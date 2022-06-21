Росіяни обстріляли село під Кривим Рогом з "Ураганів", використовували касетні снаряди
Російські військові обстріляли село Шестерня Криворізького району за допомогою РСЗВ "Ураган". Окупанти використовували касетні снаряди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської облради Миколу Лукашука у Telegram.
"Поцілили у житлові будинки, на даху одного з яких після обстрілу виявлено касетний боєприпас. Точна кількість пошкоджених домоволодінь наразі встановлюється", - написав Лукашук.
За його словами, під час обстрілу біля села спалахнула пожежа. Станом на 20:00 рятувальники ліквідували полум'я.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у понеділок, 20 червня, росіяни обстріляли з артилерії Криворізький район на Дніпропетровщині.
Також ми писали, що у суботу, 18 червня, російські військові обстріляли Новомосковський район Дніпропетровської області.
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