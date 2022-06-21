В Україну йде різке похолодання

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Укргідрометцентру.

Так, завтра по всій Україні очікуються короткочасні дощі, подекуди грози. Лише на Закарпатті та в Карпатах без опадів. Пориви вітру в західних, південних та більшості центральних областей становитимуть 15-20 м/с.

Температура вночі у деяких регіонах опуститься до 9-14 градусів тепла, на півдні та сході вночі буде до +18. Вдень температура в більшості центральних, Житомирській, Київській та Хмельницькій областях коливатиметься від 16 до 21 градуса з позначкою "плюс". На сході та півдні вдень очікується до +27.