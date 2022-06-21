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В Україну йде різке похолодання

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Україна, Вівторок 21 червня 2022 14:07
В Україну йде різке похолодання Фото: злива у Києві (РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

В Україні 22 червня очікується різке похолодання. Синоптики обіцяють дощі з грозами та сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Укргідрометцентру.

Так, завтра по всій Україні очікуються короткочасні дощі, подекуди грози. Лише на Закарпатті та в Карпатах без опадів. Пориви вітру в західних, південних та більшості центральних областей становитимуть 15-20 м/с.

Температура вночі у деяких регіонах опуститься до 9-14 градусів тепла, на півдні та сході вночі буде до +18. Вдень температура в більшості центральних, Житомирській, Київській та Хмельницькій областях коливатиметься від 16 до 21 градуса з позначкою "плюс". На сході та півдні вдень очікується до +27.

В Україну йде різке похолодання

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на липень. Погода в Україні буде із різкими коливаннями температур від холоду до спеки, а похмурих днів із дощами буде чимало.

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