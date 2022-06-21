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Экс-нардепа Семенченка випустили з СІЗО

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Україна, Вівторок 21 червня 2022 23:09
Экс-нардепа Семенченка випустили з СІЗО Фото: екс-нардеп Семен Семенченко (facebook com dostali hvatit)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Київський апеляційний суд відпустив колишнього депутата Верховної Раді Семена Семенченка під цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Семенченка у Facebook і "Українську правду".

За Семенченка поручився начальник Головного управління развідки Міноборони Кирило Буданов. Він зазначив, що Семенченко виявляв бажання взяти участь у захисті України, а президент Володимир Зеленський допускав залучення до оборони досвідчених бійців, що перебувають під вартою чи відбувають покарання.

Буданов обіцяв проконтролювати, що після виходу з СІЗО Семенченко прибуде до військової частини, а потім на фронт. Також він гарантував участь Семенченка у судових процесах після закінчення бойових дій.

На Семенченка поклали обов’язки прибувати на вимогу суд й утриматися від спілкування зі свідками.

"Я на волі... Тепер будемо наближати перемогу України разом!" - написав Семенченко у Facebook і додав фото у військовій формі.

Экс-нардепа Семенченка випустили з СІЗО

Нагадаємо, екс-нардеп підозрюється у створенні приватної військової компанії, що укладала контракти з організаціями країн Близького Сходу і пропонувала їм зброю.

За даними слідства, окрім Семенченка організатором "компанії" був і колишній народний депутат Євген Шевченко.

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Семен Семенченко
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