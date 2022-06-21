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Усик – Джошуа. Українець і британець влаштували битву поглядів перед реваншем

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Саудівська Аравія, Вівторок 21 червня 2022 18:55
Усик – Джошуа. Українець і британець влаштували битву поглядів перед реваншем Фото: Ентоні Джошуа та Олександр Усик (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Промоція повторного бою між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа стартувала зі спільної прес-конференції боксерів і традиційної битви поглядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Matchroom Boxing.

Чемпіон і претендент зустрілися в аравійській Джидді. Обидва боксери поспілкувалися з пресою у рамках підготовки до реваншу.

Після відповідей на запитання журналістів Усик і Джошуа попозували для фотографів. Окрім того, давні суперники влаштували битву поглядів, що завершилася мінімальною "перемогою" українця.

Минулої неділі остаточно визначили дату поєдинку. Джидда прийме бій 20 серпня. На кону будуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO. Усик переміг Джошуа у вересні торік за рішенням суддів.

Усього на профі-рингу український чемпіон провів 19 поєдинків, у яких лише перемагав (13 разів нокаутом). Натомість британський боксер 26 разів виходив у ринг – 24 перемоги (22 KO), 2 поразки.

До слова, британська олімпійська чемпіонка Голмс наважилася зробити камінг-аут.

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Олександр Усик Ентоні Джошуа Бокс
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