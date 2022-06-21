ru ua
Вт, 21 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дерусифікація вулиць у Києві: з'явилися результати голосування

Новость на русском →
Україна, Вівторок 21 червня 2022 10:42
Дерусифікація вулиць у Києві: з'явилися результати голосування Фото: у Києві завершено голосування щодо перейменування вулиць (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У застосунку "Київ Цифровий" завершено рейтингове електронне голосування щодо перейменувань міських об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами. Загалом було отримано понад 6,5 мільйона голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

За даними прес-служби, до рейтингового електронного голосування щодо перейменувань увійшли 296 об’єктів, які були відібрані експертною комісією.

Наразі отримані результати голосування передано в Київську міську раду для подальшого розгляду експертної комісії. Згодом на основі експертних висновків депутатський корпус Київської міської ради буде приймати рішення щодо перейменувань міських об’єктів, повідомили в прес-службі.

Зокрема, пропонується перейменувати

  • вулицю Льва Толстого - на вулицю Українських Героїв,
  • вулицю Достоєвського - на вулицю Енді Воргола
  • вулицю Тургенєва - на вулицю Михайла Осадчого або на Інженера Фукса
  • вулицю Михайла Булгакова - на вулицю Петра Гулака-Артемовського
  • вулицю Пушкінську - на вулицю Євгена Чикаленка
  • вулицю Московську - на вулицю Князів Острозьких
  • вулицю Тульську - на вулицю Героїв УПА
  • вулицю Академіка Туполєва - на Авіаційну
  • вулицю Ватутіна - на вулицю Територіальної оборони
  • проспект Юрія Гагаріна - на проспект Леоніда Каденюка
  • вулицю Героїв Севастополя - на Академіка Шалімова

Як зазначив заступник міського голови - секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, у цей складний воєнний час міська влада спільно з громадою завершує процес дерусифікації. Це робиться задля зменшення культорологічного впливу країни-агресора на свідомість та увіковічення пам’яті про визначні історичні події України, а також відомих діячів та героїв, які прославляли Україну та боролись за незалежність нашої держави.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", виступають за демонтаж пам’ятників, які пов’язані з Росією, 71% українців. Понад 65% підтримують перейменування вулиць в Україні, що містять російські або ж радянські назви.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
В Раду внесли кандидата на посаду омбудсмена замість Денісової: хто це
В Раду внесли кандидата на посаду омбудсмена замість Денісової: хто це
DAILY
Ближче до світла. Як вивести економіку України з тіні в умовах війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ближче до світла. Як вивести економіку України з тіні в умовах війни