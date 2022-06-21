Росіяни мають успіхи під Лисичанськом, оволоділи декількома селами: зведення Генштабу

В Луганській області окупанти зайняли Підлісне і Мирну Долину, закріплюються в Устинівці. ЗСУ відбили штурм у напрямку Високого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

На Волинському та Поліському напрямках без істотних змін. Зберігається загроза ракетних ударів з території Білорусі.

На Сіверському напрямку окупанти продовжують інженерне обладнання прикордонних районів та мінують місцевість. Зафіксовані мінометні та артилерійні обстріли районів населених пунктів Середина-Буда, Миропілля, Юнаківка Сумської області та Грем’яч в Чернігівській області.

На Харківському напрямку противники вели повітряну розвідку поблизу населених пунктів Руська Лозова, Черкаська Лозова та Питомник. Обстріли з артилерії фіксували біля Харкова, Перемоги, Верхнього Салтова, Старого Салтова, Чепіля, Рубіжного та Старої Гнилиці. Окрім того, застосовувалося РСЗВ по районах населених пунктів Коробочкине, Мосьпанове та Кутузівка.

На Слов’янському напрямку окупанти зусереджені на утриманні раніше зайнятих позицій, ведуть оборону.

Обстріли з артилерії фіксувалися в районах населених пунктів Богородичне, Велика Комишуваха, Грушуваха, Долина, Петрівське, Завгороднє, Протопопівка, Пришиб, Карнаухівка, Вірнопілля, Червоне, Довгеньке та Краснопілля. Противник завдав авіаційного удару поблизу Дібрівного.

На Донецькому напрямку ворог перегрупувався, щоб посилитися для подальших дій на Бахмутському напрямку. Також було виявлено формування зведених підрозділів.

Через суттєві втрати переформувалися дві батальйонні тактичні групи зі складу підрозділів 5-ї загальновійськової армії, що втратили боєздатність, в одну зведену БТГр. Також ворог вивів на відновлення боєздатності підрозділи 1-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу.

На Краматорському напрямку окупанти активних дій не вели, обстрілювали позиції українських військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Донецьке, Стародубівка, Миколаївка та Пришиб.

На Сєвєродонецькому напрямку тривають бойові дії у Сєвєродонецьку.

Загарбники вели обстріли з танків та артилерії неподалік Сєвєродонецька, Лисичанська, Воронового, Мирної Долини та Гірського.

Захисники відбили ворожу спробу розвідки боєм у напрямках Метьолкіне - Воронове та Метьолкіне - Сиротине. Противник відійшов.

Також зазначається, що загарбники закріплюються в населеному пункті Устинівка, ведуть наступ у напрямку Білої Гори, мають частковий успіх, бойові дії тривають.

На напрямку Тошківка - Підлісне ворог оволодів населеними пунктами Підлісне та Мирна Долина, закріплюється на зайнятих рубежах. Також, має частковий успіх в районі населеного пункту Гірське.

Штурм у напрямку Високого українські воїни успішно відбили.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли райони Берестового та Комишувахи. Вели наступ у напрямку Олександропілля - Комишуваха. Успіху не мали та відійшли.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій не було. Окупанти обстріляли території поблизу Красногорівки, Гострого, Новоандріївки, Гуляйпільського та Новосілки.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював вогневий вплив по позиціях українських військ та вів повітряну розвідку БпЛА з метою виснаження особового складу та руйнування фортифікаційних споруд.