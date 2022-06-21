ru ua
Вт, 21 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ підтвердили удар по Зміїному, противника зазнав значних втрат

Новость на русском →
Зміїний, Вівторок 21 червня 2022 15:25
ЗСУ підтвердили удар по Зміїному, противника зазнав значних втрат Фото: українська армія продовжує битися за острів Зміїний (mapio net)
Автор: Ілона Свиридова

Збройні сили України завдали масованого удару по російському гарнізону на острові Зміїний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".

"По острову Зміїний було завдано зосередженого удару із застосуванням різних сил і засобів ураження, в ході якого те, що рашисти гордо називали острівним гарнізоном, обліковує значні втрати. Військова операція триває і потребує інформаційної тиші до її завершення", - йдеться в повідомленні.

Також наводиться ситуація на 21 липня на окремих напрямках.

Миколаївська область

Після російських обстрілів у селі Лимани Галицинівської громади загорівся житловий будинок та суха трава, потерпілих немає. Також вночі була обстріляна Першотравнева громада. За попередньою інформацією, постраждалих немає, але істотно пошкоджені будівлі.

Вранці російські війська завдали ракетного удару з повітря і реактивними системами залпового вогню з Херсонського напрямку по Миколаєву і передмістю. Противник продовжує руйнувати порт і сільськогосподарські площі. Інформація про руйнування і постраждалих уточнюється.

Херсонська область

Тривають обстріли, окупанти застосовують різну зброю, включаючи заборонену міжнародними конвенціями. Обстановка в регіоні дуже складна. Особливо в населених пунктах, які знаходяться біля Снігурівки, Зеленодольської громади і на кордоні з Миколаївською областю. Критичною залишається ситуація з відновленням електроенергії та води в селах Бериславського району.

При цьому українські підрозділи продовжують знищувати ворога і відтісняти його на схід. Вранці вертолітна пара вдарила по скупченню живої сили і військової техніки противника.

Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 10 вогневих завдань. Їх результати уточнюються, але станом на ранок вже відомо про загибель як мінімум двох російських військових.

Крім того, знищено танк, багатоцільовий броньований тагяч, 3 броньованих і 4 вантажних автомобілі.

Склад корабельного угруповання противника за ніч не змінився, загрози і виклики - теж.

Нагадаємо, напередодні радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що українські війська завдали удару по російських позиціях на Зміїному.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України остров Змеиный Війна Росії проти України
NEWS
Німеччина надасть Україні до сотні одиниць техніки: повний список озброєння
Німеччина надасть Україні до сотні одиниць техніки: повний список озброєння
DAILY
Ближче до світла. Як вивести економіку України з тіні в умовах війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ближче до світла. Як вивести економіку України з тіні в умовах війни