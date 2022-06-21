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Зеленський схвалив ратифікацію Стамбульської конвенції

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Київ, Вівторок 21 червня 2022 19:28
Зеленський схвалив ратифікацію Стамбульської конвенції Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції про запобігання насильству щодо жінок та домашньому насильству.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram президента.

"Закон про ратифікацію Стамбульської конвенції. Її головний зміст простий, але надзвичайно важливий. Це зобов'язання захищати жінок від насильства та різних форм дискримінації. Ми поділяємо європейські цінності. Для нас життя і здоров'я людини - найвища цінність", - зазначив він.

Що це дасть Україні

Стамбульська конвенція є першим міжнародним юридично обов'язковим актом, який стосується запобігання насильству саме щодо жінок. Документ охоплює заходи щодо захисту жертв такого насильства і покарання винних.

Конвенція визнає насильство щодо жінок одночасно і порушенням прав людини, і видом дискримінації. Вона пропонує підписантам встановити кримінальну відповідальність за переслідування, примусовий шлюб, примусовий аборт, примусову стерилізацію і так далі.

Нагадавши, Верховна рада лише днями ратифікувала Стамбульську конвенцію, хоча Україна підписала її ще в 2011 році.

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Володимир Зеленський
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