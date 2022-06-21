ru ua
Вт, 21 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чиновники Кабміну і Торгово-промислової палати входили в агентуру ФСБ, - СБУ

Новость на русском →
Київ, Вівторок 21 червня 2022 10:39
Чиновники Кабміну і Торгово-промислової палати входили в агентуру ФСБ, - СБУ
Автор: Валерія Поліщук

Українські спецслужби викрили російську агентуру ФСБ, до якої входили чиновники Кабміну та Торгово-промислової палати України. Агентна мережа вела розвідувально-підривну діяльність в органах влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Служби безпеки України в Telegram.

У Києві в результаті багатоетапної спецоперації затримали завідувача відділу Секретаріату Кабміну і керівника однієї з дирекцій ТПП.

У відомстві повідомили, що ці чиновники передавали Росії різну розвідувальну інформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону і персональних даних українських правоохоронців.

Оплата залежала від рівня секретності і значущості зібраних даних, повідомляється про суми від 2 до 15 тисяч доларів.

За даними СБУ, чиновника завербували ще у 2012 році під час поїздки в Росію два кадрових співробітники ФСБ. З поїздки він вже повернувся з оперативним псевдонімом, мобільним телефоном для зв'язку і завданням збирати таємну інформацію, яка циркулює в Кабміні.

"Секретні документи зловмисник або роздруковував, або фотографував і зберігав на флешці. А для передачі файлів домовлявся через закритий Telegram-канал про зустріч зі своїм "зв'язковим" - одним з працівників Торгово-промислової палати", - йдеться в повідомленні.

При цьому "зв'язківець" був завербований в Москві співробітниками п'ятої служби ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозру у вчиненні злочину за ст. 111 (державна зрада).

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, "меру" Каховки оголосили підозру в держзраді і колабораціонізмі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Служба безпеки України ФСБ
NEWS
В Раду внесли кандидата на посаду омбудсмена замість Денісової: хто це
В Раду внесли кандидата на посаду омбудсмена замість Денісової: хто це
DAILY
Ближче до світла. Як вивести економіку України з тіні в умовах війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ближче до світла. Як вивести економіку України з тіні в умовах війни