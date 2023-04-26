Санкции против Ирана и ракетные обстрелы Купянска: новости за 25 апреля

Война России против Украины: последние новости

Россияне обстреляли центр Купянска

Во вторник, 25 апреля, российские оккупанты обстреляли центр Купянска Харьковской области. Уже известно о 5 раненых, под завалами есть люди.

Позже стало известно, что из-за обстрела Купянска Харьковской области во вторник, 25 апреля, число раненых возросло до 10 человек, известно об одном погибшем человеке.

"Купянск, центр города, краеведческий музей. Сейчас известно о погибшей работнице музея и десяти раненых. Под завалами еще есть люди. Ликвидация последствий обстрела продолжается. Привлечены все необходимые службы", - заявил президент Владимир Зеленский.

Украина введет санкции против Ирана

Кабинет министров Украины направил на рассмотрение СНБО предложения по применению секторальных санкций в отношении Ирана.

"Даем старт секторальным санкциям против Ирана... Также будем работать над тем, чтобы к таким жестким решениям присоединилось как можно больше стран мира. Агрессия против Украины не останется безнаказанной. Точно так же не останется безнаказанной помощь агрессору", - заявила министр экономики Юлия Свириденко.

Зеленский провел Ставку

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Во время которой актуализировали информацию о ситуации на поле боя, в том числе в самых сложных направлениях.

"Украина и ее силы обороны непрерывно становятся сильнее. Но должны ускорять темпы поставки оружия, ведь каждый день задержки – это жизнь наших бойцов", – отметил Зеленский.

Байден объявил об участии в выборах в 2024 году

Американский лидер Джо Байден официально объявил, что примет участие в следующих президентских выборах. Они запланированы на 2024 год.

"У каждого поколения бывает момент, когда ему приходится отстаивать демократию. Отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наше. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание президентом Соединенных Штатов", - написал Байден.

Повышение цен на электроэнергию

Кабинет министров Украины продлил действие тарифов на электроэнергию для населения еще на месяц - до конца мая. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства.

"Правительство продолжает льготную цену на электроэнергию для населения еще на месяц", - сказал он.

ВАКС усилил меру пресечения мэру Одессы Труханову

Судьи Высшего антикоррупционного суда приняли решение изменить меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Ему назначили залог и обязали носить электронный браслет.

"ВАКС применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 30 866 000 гривен. Залог должен быть внесен не позднее 5 дней со дня его применения", - отмечают в суде.

Китаю выгодно затягивание войны РФ против Украины

Президент Чехии Петр Павел считает, что Китаю нельзя доверять посредничество в установлении мира между Россией и Украиной, поскольку Пекину выгодно затягивание войны.

"Я считаю, что в интересах Китая сохранить статус-кво, потому что это может подтолкнуть Россию к ряду уступок", - сказал Павел.

По его словам, Китай может получать дешевую нефть, газ и другие ресурсы от РФ в обмен на свое "безграничное партнерство".