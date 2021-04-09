Росія готова "встати на захист" жителів Донбасу, а Зеленський підписав закон про референдум: новини за 8 квітня

В Києві ускладнилася ситуація з коронавірусом, представник РФ заявив, що Росія готова "встати на захист" жителів Донбасу, президент Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум. Детальніше про те, що сталося в четвер, 8 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні та в світі: останні новини

Ескалація на Донбасі: що відбувається на сході України

Ситуація на сході України й поблизу українсько-російського кордону в останні тижні значно загострилася. Перемир'я фактично закінчилося, а РФ перекидає свої війська ближче до України.

Російська Федерація зосередила на кордоні з Україною найбільш значне число військ з 2014 року.

На Донбасі вранці, 8 квітня, загинув військовослужбовець з Миколаївської області Денис Юшко. Він отримав вогнепальне поранення голови.

Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Російська сторона вважає, що активізація бойових дій на Донбасі стане початком кінця України. Як і вступ України до НАТО. Також заступник керівника адміністрації російського президента Дмитро Козак заявив, що Росія готова "стати на захист" жителів Донбасу з російськими паспортами.

Міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау здійснить терміновий візит до Києва через виникнення загрози нової російської агресії на кордонах України.

Президент Російської Федерації Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову. Німецький канцлер закликала Путіна скоротити військову присутність біля кордонів України.

Латвія виступить на підтримку надання Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО для України. Рига вважає, що вже настав час дати Києву цей план.

Україна направила до Гаазького трибуналу матеріали про Іловайськ та бої за Донецький аеропорт

Заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов підписав та направив до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду інформацію про воєнні злочини зі сторони РФ. Зокрема, про Іловайську трагедію та бої за Донецький аеропорт.

Україна зібрала факти про вбивства українських військових під час подій під Іловайськом 29 серпня 2014 року та при обороні Донецького аеропорту 19-21 січня 2015 року.

Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум, - Стефанчук

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що закон про місцевий референдум підписано президентом України Володимиром Зеленським. Документ буде опубліковано на сайті глави держави найближчим часом.

Закон про всеукраїнський референдум був одним із перших серед програмних обіцянок президента. Документ отримав позитивні висновки Венеційської комісії.

Вітренко: я продовжую виконувати обов'язки міністра енергетики

Юрій Вітренко заявив, що продовжує виконувати обов'язки міністра енергетики. Інформацію про нібито невдоволення його роботою на чолі Міненерго він вважає маніпуляцією.

Нагадаємо, вчора джерела РБК-Україна повідомили, що Юрій Вітренко написав заяву на звільнення.

Який клімат на Марсі: з'явився перший звіт NASA

В NASA підготували перший звіт про погоду в марсіанському кратері Єзеро. Там розташовується апарат Perseverance.

Марсохід Perseverance оснащений спеціальною системою, яка збиратиме дані про температуру, швидкість нагріву поверхні, циклічність пилових штормів, вітрів, хмар.

Українка Ірина Деха стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики в Москві

Українська важкоатлетка Ірина Деха, яка виступає у ваговій категорії до 76 кілограм, завоювала три золоті медалі і стала абсолютною чемпіонкою Європи. Міжнародна першість проходить в столиці РФ Москві.

Відзначається, що українській спортсменці не було рівних в ривку - вона змогла підняти штангу вагою в 113 кілограм, а також в поштовху -135 кілограмів. За сумою двоборства Деха підняла 248 кілограмів, випередивши своїх суперниць - росіянок Яну Сотіеву і Анастасію Романову.

Антициклон Пеггі різко змінить погоду в Україні: свіжий прогноз

Погода в Україні суттєво зміниться після того, як в країну увірветься південний антициклон Пеггі. Він подарує українцям справжнє квітневе тепло і забере опади.

Вже 9-го квітня максимальна температура повітря підніметься до +7+11 градусів, а протягом суботи-неділі південно-західний вітер підкачає в більшість областей +12+18 градусів.