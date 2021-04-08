Вітренко: я продовжую виконувати обов'язки міністра енергетики

Юрій Вітренко заявив, що продовжує виконувати обов'язки міністра енергетики. Інформацію про нібито невдоволення його роботою на чолі Міненерго він вважає маніпуляцією.

Він додав, що зараз готується до поїздки у складі офіційної української делегації у рамках закордонного візиту президента України, який планується на найближчі дні.

"Чутки про нарікання з боку уряду, Офісу президента, міжнародних партнерів на роботу Міністерства енергетики під моїм головуванням носять маніпуляційний характер. У нас вистачає зовнішніх загроз, для ефективної боротьби з якими потрібно командна робота органів державної влади, і на посаді виконуючого обов'язки Міністра енергетики я докладаю зусилля саме для цього", - написав Вітренко.