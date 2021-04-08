Вітренко: я продовжую виконувати обов'язки міністра енергетики
Юрій Вітренко заявив, що продовжує виконувати обов'язки міністра енергетики. Інформацію про нібито невдоволення його роботою на чолі Міненерго він вважає маніпуляцією.
Про це Вітренко написав у Facebook.
Він додав, що зараз готується до поїздки у складі офіційної української делегації у рамках закордонного візиту президента України, який планується на найближчі дні.
"Чутки про нарікання з боку уряду, Офісу президента, міжнародних партнерів на роботу Міністерства енергетики під моїм головуванням носять маніпуляційний характер. У нас вистачає зовнішніх загроз, для ефективної боротьби з якими потрібно командна робота органів державної влади, і на посаді виконуючого обов'язки Міністра енергетики я докладаю зусилля саме для цього", - написав Вітренко.
Нагадаємо, вчора джерела РБК-Україна повідомили, що Юрій Вітренко написав заяву на звільнення.
Відзначимо, в січні Вітренко повідомляв, що планує піти з Міненергетики, якщо Рада не зможе призначити його міністром. Він планував піти в бізнес після звільнення з Кабміну. Пізніше Вітренко заявив, що рішення про його звільнення з Міненергетики повинен прийняти Кабмін.
Як повідомляло РБК-Україна, на початку березня глава Кабміну Денис Шмигаль заявив, що хотів би бачити Вітренко посади міністра енергетики і віце-прем'єра.