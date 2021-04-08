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Зеленський відвідав передові позиції на Донбасі. Вручив нагороди військовим

Новость на русском → Донбасс, Четвер 08 квітня 2021 16:19
Зеленський відвідав передові позиції на Донбасі. Вручив нагороди військовим Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями про ситуацію на Донбасі.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Як розповіли в ОП, глава держави побував на позиціях, де найчастіше фіксують порушення режиму припинення вогню.

"Дякую вам за те, що зберігаєте спокій людей та бороните нашу землю. Ми пам’ятаємо кожного воїна, який загинув, захищаючи нашу державу", - сказав глава держави військовим, перебуваючи на передовій.

Зеленський також вручив українським військовим державні нагороди.

Зеленський відвідав передові позиції на Донбасі. Вручив нагороди військовим

Фото: Зеленський вручив військовим нагороди (president.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні Зеленський прибув на Донбасі на тлі посилення агресії з боку Росії. Як відомо, з початку 2021 року на Донбасі загинули понад 20 військових.

Як писало РБК-Україна, під час візиту в зону ООС глава держави заявив, що Україна зробить все заради миру на Донбасі.

Більше про ситуацію в ООС читайте у матеріалі РБК-Україна "Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну".

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