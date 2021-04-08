Зеленський відвідав передові позиції на Донбасі. Вручив нагороди військовим

Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями про ситуацію на Донбасі.

"Дякую вам за те, що зберігаєте спокій людей та бороните нашу землю. Ми пам’ятаємо кожного воїна, який загинув, захищаючи нашу державу", - сказав глава держави військовим, перебуваючи на передовій.

Як розповіли в ОП, глава держави побував на позиціях, де найчастіше фіксують порушення режиму припинення вогню.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський прибув на Донбасі на тлі посилення агресії з боку Росії. Як відомо, з початку 2021 року на Донбасі загинули понад 20 військових.

Як писало РБК-Україна, під час візиту в зону ООС глава держави заявив, що Україна зробить все заради миру на Донбасі.

Більше про ситуацію в ООС читайте у матеріалі РБК-Україна "Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну".