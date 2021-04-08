Антициклон Пеггі різко змінить погоду в Україні: свіжий прогноз

Погода в Україні сильно зміниться після того, як в країну увірветься південний антициклон Пеггі. Він подарує українцям справжнє квітневе тепло і забере опади.

Про це розповіли синоптики Наталка Діденко і Український гідрометцентр.

"Вже завтра, 9-го квітня, максимальна температура повітря підніметься до +7+11 градусів, а протягом суботи-неділі південно-західний вітер підкачає в більшість областей +12+18 градусів", - пише Діденко.

При цьому вночі наше терпіння будуть випробовувати невеликі морози.

У п'ятницю погода буде сухою і сонячною, лише найближчої ночі на Приазов'ї очікується невеликий дощ.

У Києві 9 квітня буде суха погода, температура підвищиться до +10 градусів. Ну а на вихідних потепління розженеться аж до +13+17 тепла.

"Так що завтра, якраз буде час адаптуватися від недавнього снігу, "мінусів", обридлих пуховиків до веселого сонця, справжнього квітневого тепла і перших веснянок на носі", - підсумувала синоптик.

В Українському гідрометцентрі також показали, що буде з погодою в країні в найближчі три дні - з 9 по 11 квітня.

Скріншот: Погода в Україні 9-11 квітня (meteo.gov.ua)