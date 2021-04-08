Козак: початок бойових дій на Донбасі - це початок кінця України

Російська сторона вважає, що активізація бойових дій на Донбасі стане початком кінця України. Як і вступ України до НАТО.

Про це на прес-конференції заявив заступник голови Адміністрації президента Росії та парламентер на рівні політичних радників Дмитро Козак.

"Я вважаю, що початок бойових дій - це початок кінця України. Це самостріл - постріл собі не в ногу, а в скроню", - заявив він.

Він також прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що вступ до НАТО є єдиним шансом покласти кінець війні на Донбасі.

"Де НАТО і де конфлікт в Україні. Де логіка? Це теж початок розвалу України... Ніяке НАТО не буде втручатися в цей конфлікт", - додав Козак.