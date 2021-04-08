ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Козак: початок бойових дій на Донбасі - це початок кінця України

Новость на русском → Москва, Четвер 08 квітня 2021 15:35
Козак: початок бойових дій на Донбасі - це початок кінця України Фото: Дмитро Козак (kremlin ru)
Автор: РБК-Україна

Російська сторона вважає, що активізація бойових дій на Донбасі стане початком кінця України. Як і вступ України до НАТО.

Про це на прес-конференції заявив заступник голови Адміністрації президента Росії та парламентер на рівні політичних радників Дмитро Козак.

"Я вважаю, що початок бойових дій - це початок кінця України. Це самостріл - постріл собі не в ногу, а в скроню", - заявив він.

Він також прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що вступ до НАТО є єдиним шансом покласти кінець війні на Донбасі.

"Де НАТО і де конфлікт в Україні. Де логіка? Це теж початок розвалу України... Ніяке НАТО не буде втручатися в цей конфлікт", - додав Козак.

Нагадаємо, раніше Козак заявив, що конфлікт на Донбасі можна врегулювати за рік при дотриманні мінських угод.

Крім того, у президента Росії Володимира Путіна заявляли, що вступ України до НАТО ще більше погіршить ситуацію на Донбасі.

"Глибоко сумніваємося в тому, що це допоможе Україні впоратися зі своєю внутрішньою проблемою. З нашої точки зору, це ще більше погіршить ситуацію", - заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Російська Федерація Донбас война
NEWS
В ОП розповіли, чи буде Зеленський йти на другий президентський термін
В ОП розповіли, чи буде Зеленський йти на другий президентський термін
DAILY
Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну