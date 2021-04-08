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Росія перекинула до кордонів України найбільшу кількість військ з 2014 року, - Білий дім

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 08 квітня 2021 21:47
Росія перекинула до кордонів України найбільшу кількість військ з 2014 року, - Білий дім Фото: Джен Псакі (flickr.com/whitehouse)
Автор: Лера Полищук

Російська Федерація зосередила на кордоні з Україною саме значне число військ з 2014 року. У зв'язку з цим Сполучені Штати висловили стурбованість.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу.

"Сполучені Штати все більше стурбовані недавньою ескалацією агресії з боку Росії на сході України, включаючи переміщення російських військ на кордоні з Україною"- сказала вона.

Псакі також нагадала, що на цьому тижні були вбиті п'ять українських військовослужбовців.

"Всі ці ознаки викликають глибоку стурбованість", - підкреслила вона.

Прес-секретар Білого дому заявила, що Адміністрація президента США Джо Байдена обговорюємо з союзниками по НАТО стурбованість щодо зростання напруженості у зв'язку з порушеннями режиму припинення вогню і регіональної напруженості в Україні.

Нагадаємо, Білий дім розглядають можливість відправки військових кораблів у Чорне море у найближчі тижні.

Крім того, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау домовився з Дмитром Кулебой докласти спільних зусиль для зміцнення міжнародної підтримки України у протидії російської агресії.

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