Россия готова "встать на защиту" жителей Донбасса, а Зеленский подписал закон о референдуме: новости за 8 апреля
В Киеве усложнилась ситуация с коронавирусом, представитель РФ заявил, что Россия готова "встать на защиту" жителей Донбасса, президент Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме. Подробнее о том, что произошло в четверг, 8 апреля, - в материале РБК-Украина
Коронавирус в Украине и в мире: последние новости
- В Украине за последние сутки выявили 19 676 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений зафиксировали в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях.
- Все больше регионов Украины вводят локдаун из-за ухудшения эпидситуации. На 8 апреля жесткий карантин "красной" зоны действует в 10 областях и Киеве. Кроме того, в ряде городов местные власти самостоятельно усилили ограничения для сдерживания роста заболеваемости COVID-19.
- Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу. Лишь в четырех областях не превышена норма загруженности больничных коек для пациентов с COVID-19.
- Ситуация с коронавирусом в Киеве усложнилась. Больных готовятся принимать в родильных домах, детских больницах и противотуберкулезном диспансере.
- В Луцке произошел конфликт между пассажирами переполненной маршрутки и патрульными. Правоохранители остановили маршрутку из-за того, что в ней было больше людей, чем позволяет количество мест. Некоторые не захотели выходить и устроили драку.
- В Министерстве здравоохранения рассказали что делать, если семейный врач отказывает в направлении на бесплатный тест на коронавирус.
- В Польше за минувшие сутки зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса - 954 случаев.
- Испания будет использовать вакцину против коронавируса от компании AstraZeneca только для людей старше 60 лет. Такое решение было принято после того, как европейские и британские регуляторы обнаружили потенциальную связь между препаратом и редкими случаями возникновения тромбов в мозгу.
Эскалация на Донбассе: что происходит на востоке Украины
Ситуация на востоке Украины и вблизи украинско-российской границы в последние недели значительно обострилась. Перемирие фактически закончилось, а РФ перебрасывает свои войска ближе к Украине.
- Российская Федерация сосредоточила на границе с Украиной наиболее значительное число войск с 2014 года.
- На Донбассе утром, 8 апреля, погиб военнослужащий из Николаевской области Денис Юшко. Он получил огнестрельное ранение головы.
- Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.
- Российская сторона считает, что активизация боевых действий на Донбассе станет началом конца Украины. Как и вступление Украины в НАТО. Также заместитель руководителя администрации российского президента Дмитрий Козак заявил, что Россия готова "встать на защиту" жителей Донбасса с российскими паспортами.
- Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау осуществит срочный визит в Киев из-за возникновения угрозы новой российской агрессии на границах Украины.
- Президент Российской Федерации Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Немецкий канцлер призвала Путина сократить военное присутствие у границ Украины.
- Латвия выступит в поддержку предоставления Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО для Украины. Рига считает, что уже настало время дать Киеву этот план.
Украина направила в Гаагский трибунал материалы об Иловайске и боях за Донецкий аэропорт
Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов подписал и направил в Офис прокурора Международного уголовного суда информацию о военных преступлениях со стороны РФ. В частности, об Иловайской трагедии и боях за Донецкий аэропорт.
Украина собрала факты об убийствах украинских военных во время событий под Иловайском 29 августа 2014 года и при обороне Донецкого аэропорта 19-21 января 2015 года.
Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме, - Стефанчук
Первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что закон о местном референдуме подписан президентом Украины Владимиром Зеленским. Документ будет опубликован на сайте главы государства в ближайшее время.
Закон о всеукраинском референдуме был одним из первых среди программных обещаний президента. Документ получил положительные заключения Венецианской комиссии.
Витренко: я продолжаю выполнять обязанности министра энергетики
Юрий Витренко заявил, что продолжает выполнять обязанности министра энергетики. Информацию о якобы недовольстве его работой во главе Минэнерго он считает манипуляцией.
Напомним, вчера источники РБК-Украина сообщили, что Юрий Витренко написал заявление на увольнение.
Какой климат на Марсе: появился первый отчет NASA
В NASA подготовили первый отчет о погоде в марсианском кратере Езеро. Там располагается аппарат Perseverance.
Марсоход Perseverance оснащен специальной системой, которая будет собирать данные о температуре, скорости нагрева поверхности, цикличности пылевых штормов, ветров, облаков.
Украинка Ирина Деха стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике в Москве
Украинская тяжелоатлетка Ирина Деха, которая выступает в весовой категории до 76 килограмм, завоевала три золотые медали и стала абсолютной чемпионкой Европы. Международное первенство проходит в столице РФ Москве.
Отмечается, что украинской спортсменке не было равных в рывке - она смогла поднять штангу весом в 113 килограмм, а также в толчке -135 килограммов. По сумме двоеборья Деха подняла 248 килограммов, опередив своих соперниц - россиянок Яну Сотиеву и Анастасию Романову.
Антициклон Пегги резко сменит погоду в Украине: свежий прогноз
Погода в Украине существенно изменится после того, как в страну ворвется южный антициклон Пегги. Он подарит украинцам настоящее апрельское тепло и заберет осадки.
Уже 9-го апреля максимальная температура воздуха поднимется до +7+11 градусов, а в течение субботы-воскресенья юго-западный ветер подкачает в большинство областей +12+18 градусов.