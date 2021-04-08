Україна направила до Гаазького трибуналу матеріали про Іловайськ та бої за Донецький аеропорт

Заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов підписав та направив до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду інформацію про воєнні злочини зі сторони РФ. Зокрема, про Іловайську трагедію та бої за Донецький аеропорт.

Україна зібрала факти про вбивства українських військових під час подій під Іловайськом 29 серпня 2014 року та при обороні Донецького аеропорту 19-21 січня 2015 року.

Іловайська трагедія відбувались на тлі гуманітарних домовленостей, під час забезпечення у районі Іловайська "зеленого коридору" для виходу з оточення українських військовослужбовців, які склали зброю, повідомляє прес-служба ОГУ.

Бойовики тоді напали на військових, що призвело до загибелі 366 українських військових, 429 - отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 - потрапили у полон, 24 - зникли безвісти.

Під час оборони Донецького аеропорту бойовики запросили режим "тиші" для евакуації з поля бою тіл загиблих та поранених. Проте перемир’я було використано для прихованого мінування позицій ЗСУ та після його завершення підриву.

Тоді загинуло 25 військовослужбовців, 22 - захоплено у полон, одного полоненого було вбито.