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Меркель вимагає від Путіна скоротити військову присутність біля кордонів України

Новость на русском → Берлін, Четвер 08 квітня 2021 15:58
Меркель вимагає від Путіна скоротити військову присутність біля кордонів України Фото: Володимир Путін і Ангела Меркель (kremlin.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Російської Федерації Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову. Німецький канцлер закликала Путіна скоротити військову присутність біля кордонів України.

Про це повідомляє Reuters.

Меркель закликала президента РФ до деескалації ситуації на Донбасі.

"Меркель вимагала в телефонному дзвінку з президентом Володимиром Путіним, щоб Росія скоротила військову присутність біля кордонів України", - повідомила прес-служба канцлера, яку процитував Reuters.

Зазначимо, на сайті російського президента вже повідомляли про розмову Путіна і Меркель. Однак, російська сторона вирішила не повідомляти про таку вимогу Меркель.

Нагадаємо, заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що збройний конфлікт на Донбасі можна врегулювати за рік. Але тільки за умови дотримання всіх раніше досягнутих домовленостей.

До цього Козак назвав загострення на Донбасі нібито піар-ходом з боку України.

Зазначимо, у Путіна заявили про повний розрив відносин Росії і України. Кажуть, що шкодують.

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