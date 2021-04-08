Голова МЗС Польщі терміново вирушає в Київ через російську загрозу на кордонах України

Міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау здійснить терміновий візит до Києва через виникнення загрози нової російської агресії на кордонах України.

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Польщі у Twitter .

"Збіґнєв Рау здійснить надзвичайний терміновий візит до Києва у світлі загрози миру на кордонах України", - йдеться в повідомленні.

Раніше в МЗС України повідомляли, що під час візиту глава МЗС України Дмитро Кулеба та Рау обговорять питання співпраці України та Польщі в рамках міжнародних організацій та регіональних форматів.

Також глави зовнішньополітичних відомств приділять особливу увагу останнім діям Росії, серед яких загострення ситуації на Донбасі і в тимчасово окупованому Криму, нарощування російських військ біля кордонів України, збільшення інтенсивності російської пропаганди.

Зазначимо, ситуація на сході України й поблизу українсько-російського кордону в останні тижні значно загострилася. Перемир'я фактично закінчилося, а РФ перекидає свої війська ближче до України. 8 квітня, бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовий загинув.

За вчора противник здійснив 7 порушень режиму "тиші". Зокрема, біля Пісків і Опитного бойовики відкривали вогонь з мінометів 82-го і 120-го калібру, а поблизу Гнутово, Широкіно, Талаківка та Водяне, що на Приазов'ї - гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.