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У Росії заявили, що у разі потреби "стануть на захист" жителів Донбасу

Новость на русском → Москва, Четвер 08 квітня 2021 15:30
У Росії заявили, що у разі потреби "стануть на захист" жителів Донбасу Фото: Дмитро Козак (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Заступник керівника адміністрації російського президента Дмитро Козак заявив, що Росія готова "стати на захист" жителів Донбасу з російськими паспортами. За словами Козака, Москва піде на такий крок у разі потреби.

Про це йшлося на прес-конференції у Москві.

Журналіст запитав Козака, чи готова Росія "захистити" мешканців окупованих територій Донецької та Луганської областей, які мають російське громадянство.

"Все залежить від того, якого масштабу буде пожежа. Якщо там буде, як каже наш президент, влаштована Сребрениця, мабуть, будемо змушені встати на захист. Сьогодні досить вже загартовані в боях за сім років збройні формування ... в змозі утримувати оборону. Сподіваюся, така необхідність не виникне", - сказав представник Кремля.

Зазначимо, Росія проводила та проводить на окупованому Донбасі масову кампанію паспортизації населення. Для того, щоб пришвидшити видачу російських паспортів мешканцям ОРДЛО, президент Росії спростив механізм надання російського громадянства.

Нагадаємо, українська розвідка заявляла, що Росія готова перейти у наступ на Донбасі під виглядом "миротворчої операції". Розвідка вважає, що російські війська можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Крім того, представник Кремля заявив, що конфлікт на Донбасі можна врегулювати за рік. Він назвав умову для цього.

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