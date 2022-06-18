Рішення Єврокомісії, візовий режим з Росією та візит Джонсона: новини за 17 червня

Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС, Україна запроваджує візовий режим із Росією, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон прибув до України з неоголошеним візитом. Докладніше про те, що сталося в п'ятницю, 17 червня – у матеріалі РБК-Україна.

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Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС

Єврокомісія рекомендує надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Також пропонується надати такий статус і Молдові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн.

Також повідомляється, що Нідерланди підтримають надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Дана країна є одним зі скептиків щодо євроінтеграції Києва.

Україна вводить візовий режим з Росією

Кабінет міністрів запроваджує візовий режим із Російською Федерацією. Нові правила набудуть чинності вже з 1 липня цього року Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Остаточно розриваємо зв’язки з Росією. Задля протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави уряд на виконання доручення президента України щойно ухвалив рішення про припинення дії угоди з РФ про безвізовий режим", - написав Шмигаль.

Джонсон прибув до України з неоголошеним візитом

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до України з неоголошеним візитом. Повідомляється, що Джонсон мав відвідати саміт у Донкастері, але відмовився в останню хвилину та вирушив до Києва.

Як повідомили в Офісі президента України, на зустрічі Прем'єр-міністра Великої Британії Борисом з президентом України Володимиром Зеленським, командою Офісу та Уряду йшлося про оборонну та економічну підтримку України, посилення санкції для Росії. Подробиці – в матеріалі РБК-Україна.

Момент "Х". У Зеленського не виключають повернення Криму військовим шляхом

Повернення Криму, який наразі тимчасово окупований Росією, можливий і військовим шляхом. Адже з 24 лютого підходи до цього питання змінилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійну представницю президента України в АР Крим Тамілу Ташеву в ефірі телемарафону.

"Питання використання різних асиметричних заходів, в тому числі й елементів військових. вони не виключалися у Стратегії деокупації й реінтеграції. Питання Криму після 24 лютого і підходи до повернення територій теж змінилися", - сказала Ташева.

Казахстан не визнає "ЛДНР". Токаєв назвав їх квазідержавами

Казахстан не визнаватиме так звані Донецьку і Луганську "народні республіки". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

"Я хотів би відзначити наступне: сучасне міжнародне право - це Статут ООН. Два основних принципи, закладених в Статут, в даний час прийшли у взаємне протиріччя. Це територіальна цілісність і право на самовизначення. Батьки засновники ООН цей момент свого часу не врахували, а можливо спеціально внесли, як компроміс", - зазначив він.

Євробачення 2023 відбудеться не в Україні: організатори зробили заяву

Євробачення 2023 пройде не в Україні. Його проведуть у Великій Британії. І це не зважаючи на перемогу Kalush Orchestra в конкурсі. Таке рішення прийняв Європейський мовний союз (EBU), про що стало відомо 17 червня.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Україна вимагатиме перегляду рішення Європейського мовного союзу.

Цуренко піднялася в основну сітку Вімблдона-2022

Список українок в основному етапі тенісного Вімблдонського турніру-2022 поповнився Лесею Цуренко.

33-річна тенісистка початково повинна була зіграти в кваліфікації. Проте, після зняття з турніру хорватки Ани Конюх отримала місце в основній сітці Вімблдона.

Погодні каруселі: синоптики попередили про різкі перепади температури

Погода найближчими днями буде під впливом антициклону і принесе чимало сюрпризів. Спочатку з прохолоди вона стрибне в пекельну спеку, а потім знову повернеться до прохолоди.

В Україну прийде антициклон, який принесе суттєві зміни погоди. За словами синоптика Наталки Діденко, найближчої доби під час опадів атмосферний тиск падатиме, а завтра знову почне підніматися. Яка погода очікує українців найближчими днями - читайте в матеріалі Styler.