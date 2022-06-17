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Момент "Х". У Зеленського не виключають повернення Криму військовим шляхом

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Крим, П'ятниця 17 червня 2022 15:02
Момент "Х". У Зеленського не виключають повернення Криму військовим шляхом Фото: постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Повернення Криму, який наразі тимчасово окупований Росією, можливий і військовим шляхом. Адже з 24 лютого підходи до цього питання змінилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійну представницю президента України в АР Крим Тамілу Ташеву в ефірі телемарафону.

"Питання використання різних асиметричних заходів, в тому числі й елементів військових. вони не виключалися у Стратегії деокупації й реінтеграції. Питання Криму після 24 лютого і підходи до повернення територій теж змінилися", - сказала Ташева.

Вона підкреслила, що в будь-якому випадку розраховувати в першу чергу передусім треба на наші Збройні Сили.

"І, звісно, що для повернення територій будемо використовувати абсолютно всі методи, які на даний момент, тобто на момент "Х", назвемо його так, будуть нам потрібні для повернення цієї території", - підсумувала Ташева.

Нагадаємо, нещодавно глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що зброя від союзників допоможе Україні повернути окуповані Росією територією, включаючи Крим та сказав, на якому етапі це може статися.

Раніше допустили в український розвідці, до кінця року ЗСУ можуть як мінімум зайти на територію тимчасово окупованого півострова.

Додамо, президент України Володимир Зеленський заявив, що ціна звільнення Криму від російської окупації - життя сотні тисяч українців.

При цьому в Кремлі заявляють, що нібито безпека Криму та мосту гарантована військовими РФ.

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