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Україна вводить візовий режим з Росією

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Київ, П'ятниця 17 червня 2022 15:29
Україна вводить візовий режим з Росією Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Кабінет міністрів запроваджує візовий режим із Російською Федерацією. Нові правила набудуть чинності вже з 1 липня цього року

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Остаточно розриваємо зв’язки з Росією. Задля протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави уряд на виконання доручення президента України щойно ухвалив рішення про припинення дії угоди з РФ про безвізовий режим", - написав Шмигаль.

Як зазначив прем'єр, тепер росіяни не зможуть потрапити в Україну без отримання візи.

"Рішення набуває чинності з 1 липня цього року", - заявив Шмигаль.

Що це означає

Таким чином, Кабмін своїм рішенням ухвалив постанову "Про припинення дії Угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією".

Зеленський анонсував рішення

Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що саме сьогодні уряд ухвалиіть рішення щодо скасування безвізу з РФ.

Що цьому передувало

Зазначимо раніше українська влада неодноразоаво говорила про введення візового режиму з росіянами.

Так, глава держави Володимир Зеленський заявив, що введення візового режиму щодо громадян Російської Федерації для поїздок до України - це непогана ідея, яку треба довести до результату.

До того ж за день до початку повномасштабного вторгнення Росії на тлі ескалації на кордонах президент говорив, що питання введення візового режиму залежатиме від дій російської сторони.

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