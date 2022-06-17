Україна вводить візовий режим з Росією

Кабінет міністрів запроваджує візовий режим із Російською Федерацією. Нові правила набудуть чинності вже з 1 липня цього року

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Остаточно розриваємо зв’язки з Росією. Задля протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави уряд на виконання доручення президента України щойно ухвалив рішення про припинення дії угоди з РФ про безвізовий режим", - написав Шмигаль.

Як зазначив прем'єр, тепер росіяни не зможуть потрапити в Україну без отримання візи.

"Рішення набуває чинності з 1 липня цього року", - заявив Шмигаль.

Що це означає

Таким чином, Кабмін своїм рішенням ухвалив постанову "Про припинення дії Угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією".

Зеленський анонсував рішення

Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що саме сьогодні уряд ухвалиіть рішення щодо скасування безвізу з РФ.

Що цьому передувало

Зазначимо раніше українська влада неодноразоаво говорила про введення візового режиму з росіянами.

Так, глава держави Володимир Зеленський заявив, що введення візового режиму щодо громадян Російської Федерації для поїздок до України - це непогана ідея, яку треба довести до результату.

До того ж за день до початку повномасштабного вторгнення Росії на тлі ескалації на кордонах президент говорив, що питання введення візового режиму залежатиме від дій російської сторони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.