Росіян вибили з села під Ізюмом, ЗСУ відбили спроби штурму: зведення Генштабу

Сьогодні, 17 червня 2022 року, українські військові вибили росіян з села під Ізюмом. Також було відбито кілька спроб штурму на різних напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Волинський та Поліський напрямки

Без змін, особовий склад інженерних підрозділів збройних сил Білорусі проводять заходи з бойової підготовки.

Сіверський напрямок

Противник обстріляв цивільну інфраструктуру поблизу Мезенівки та Глухова Сумської області. Крім того, авіація завдала авіаударів по двох населених пунктах регіону.

Слобожанський напрямок

Російські війська дистанційно мінують місцевість і ведуть повітряну розвідку із застосуванням БПЛА.

Харківський напрямок

Противник намагається не допустити виходу підрозділів Сил оборони до державного кордону України і в тил російського угруповання військ на Слов'янському напрямку.

У районах Дементіївки, Рубіжного та П'ятихаток росіяни задіяли диверсійно-розвідувальні групи. Українські військові завдали удару, противник відійшов. Недалеко від Кочубеївки окупанти намагалися вести розвідку боєм, але відступив з втратами.

Крім того, російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Циркуни, Верхній Салтів, Піщане, Руська Лозова та Криничне.

Слов'янський напрямок

Основні зусилля противник зосереджує на наступі в напрямку Слов'янська, бої тривають. Поблизу Краснопілля намагався вести розвідку боєм, успіху не мав, відступив.

Тривають систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібровне, Пашкове, Грушуваха, Курулька, Велика Комишуваха.

Підрозділи Сил оборони України змусили противника залишити населений пункт Дмитрівка Ізюмського району Харківської області.

Лиманський напрямок

Без активних дій з боку російських військ, українські позиції піддаються артилерійським обстрілам.

Сєвєродонецький напрямок

Окупанти продовжують обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Крім того, завдали авіаударів по позиціях неподалік Сиротиного та Боровського.

Тривають бої за встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком. У районах Сиротиного та Метьолкіного українські військові успішно відбили штурм. Противник з втратами відійшов на раніше займані позиції.

Бахмутський напрямок

Російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Покровське, Зайцеве і Степове.

Поблизу Горського українські захисники вибірковим вогнем припинили спробу розвідки боєм. Також противник знову безуспішно вів штурмові дії в районах населених пунктів Берестове і Кодема, але відійшов.

Після перегрупування за підтримки артилерії окупанти зробили спробу штурмових дій недалеко від Ниркового. Українські військові змусили їх відмовитися від цієї ідеї.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних дій не вів. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Новоселівка, Красногорівка, Зелене Поле та Кам'янське. Завдав авіаударів по Нью-Йорку, Авдіївці та Перемозі.

Південнобузький напрямок

Противник з метою виявлення змін в положенні українських військ і коригування вогню артилерії вів повітряну розвідку БПЛА.

Для стримування українських підрозділів проводилися обстріли зі ствольної і реактивної артилерії і мінометів в районах населених пунктів Тополине, Княжівка, Лупареве, Посад-Покровське і Новогригорівка.