Ракетний удар по Миколаєву: один загиблий і шестеро поранених, серед них дитина
Фото: в результаті ракетного удару по Миколаєву загинула одна людина (Getty Images)
Вранці 17 червня російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву. В результаті одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення, в тому числі і дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОВВА Віталія Кіма в Telegram.
Він додав, що від удару постраждало чотири житлових багатоповерхових будинки та об'єкт інфраструктури.
Зараз ведуться рятувальні роботи.
Фото: постраждала від обстрілу багатоповерхівка (РБК-Україна)
Нагадаємо, 15 червня російські війська в черговий раз обстріляли Миколаїв. В результаті ударів по багатоповерхівці постраждали п'ятеро людей.
Крім того, за словами мера міста Олександра Сенкевича, повертатися в Миколаїв з-за ворожих обстрілів доки небезпечно.