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Єрмак розповів, про що говорили на зустрічі з Джонсоном

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Україна, П'ятниця 17 червня 2022 18:31
Єрмак розповів, про що говорили на зустрічі з Джонсоном Фото: Андрій Єрмак (president.gov)
Автор: Євгеній Прокопенко

В Офісі президента України відбулася зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. На ній йшлося про оборонну та економічну підтримку України, посилення санкції для Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Офісу президента України Андрія Єрмака.

Він заявив, що сьогодні разом з Володимиром Зеленським, командою Офісу та Уряду зустрілися з прем‘єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

"Ми обговорили з Борисом необхідність постачання важкої зброї та систем ППО, економічну підтримку України, посилення санкційного тиску на Росію, зокрема, пропозиції міжнародної групи Макфола-Єрмака, а також гарантії безпеки для України та необхідність компенсації Росією завданих збитків нашій державі", - написав Єрмак.

Він додав, що Україна вдячна Британії за потужну підтримку.

"Як кажуть, друзі пізнаються а біді. У нас спільні цілі і розуміння, як їх досягнути", - наголосив керівник ОП України.Єрмак розповів, про що говорили на зустрічі з Джонсоном

Нагадаємо, сьогодні Джонсон мав відвідати саміт у Донкастері, але відмовився в останню хвилину та вирушив до Києва.

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