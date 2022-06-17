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Джонсон прибув до України з неоголошеним візитом

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Київ, П'ятниця 17 червня 2022 17:37
Джонсон прибув до України з неоголошеним візитом Фото: британський прем'єр Борис Джонсон (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до України з неоголошеним візитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Повідомляється, що Джонсон мав відвідати саміт у Донкастері, але відмовився в останню хвилину та вирушив до Києва.

Інформацію про візит підтвердив президент України Володимир Зеленський, який опублікував відео зустрічі з британським прем'єром.

"Багато днів цієї війни довели: підтримка України з боку Великої Британії тверда й рішуча. Радий знову бачити в Києві великого друга нашої країни Бориса Джонсона", - підписав він опубліковані кадри.

Нагадаємо, це другий візит Джонсона до України від початку російського вторгнення. У квітні він став першим лідером країни G7, який приїхав до Києва.

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