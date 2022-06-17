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Цуренко піднялася в основну сітку Вімблдона-2022

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Сполучене Королівство, П'ятниця 17 червня 2022 17:04
Цуренко піднялася в основну сітку Вімблдона-2022 Фото: Леся Цуренко (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Список українок в основному етапі тенісного Вімблдонського турніру-2022 поповнився Лесею Цуренко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Entry List Updates Women.

33-річна тенісистка початково повинна була зіграти в кваліфікації. Проте, після зняття з турніру хорватки Ани Конюх отримала місце в основній сітці Вімблдона.

Ця частина "Великого шолома" на траві розпочнеться 27 червня. Найкращим результатом Цуренко на Вімблдоні залишається вихід у 3-й раунд у 2017 році.

Окрім неї, до основної сітки турніру потрапили ще три українки. Компанію Цуренко складуть Ангеліна Калініна, Марта Костюк і Даяна Ястремська. Натомість у кваліфікації виступить ще одне тріо – Дарія Снігур, Катерина Байндль і Катаріна Завацька.

У квітні організатори Вімблдонського турніру позбулися тенісистів із РФ і Білорусі через розв'язування війни проти України керівництвом обох держав. У відповідь Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) вирішила не нараховувати рейтингові очки за ВІмблдон-2022.

До слова, Серена Вільямс отримала спеціальне запрошення на Вімблдон-2022.

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