Названо втрати України у військовій техніці з початку вторгнення РФ
З початку повномасштабного вторгнення Росії українська армія втратила до половини своєї військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командувача матеріально-технічним забезпеченням Командування Сухопутних військ Володимира Карпенка для National Defense.
"На сьогоднішній день ми маємо приблизно 30-40%, а іноді і до 50% втрат техніки в результаті активних боїв. Таким чином, ми втратили приблизно 50%. Втрачено близько 1300 БМП, 400 танків і 700 артилерійських систем", - зазначив він.
Він також додав, що одна бригада Збройних сил України може прикрити близько 40 км лінії фронту. Таким чином, щоб закрити весь фронт і для активних боїв треба 40 бригад.
Нагадаємо, за даними української сторони, Росія за час повномасштабного вторгнення втратила майже 1 500 танків, понад 3 500 бойових машин і понад 700 одиниць артилерії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.