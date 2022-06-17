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Нідерланди підтримають статус кандидата в ЄС для України, - Рютте

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Амстердам, П'ятниця 17 червня 2022 20:03
Нідерланди підтримають статус кандидата в ЄС для України, - Рютте Фото: нідерландський прем'єр Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Нідерланди підтримають надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Дана країна є одним зі скептиків щодо євроінтеграції Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на nu.nl.

Як заявив прем'єр-міністр Марк Рютте, уряд Нідерландів задоволений компромісом і тим, що Україна отримає додаткову "домашню роботу".

"Система приєднання залишається в силі. Поки йде і цей сигнал", - підкреслив він.

Міністр закордонних справ Вопке Хукстра додав, що рекомендації Єврокомісії є збалансованими і врівноваженими. За його словами, для єдності Європи важливо надати Україні статус кандидата.

На заяву нідерландської влади відреагував голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що для України важливо, що Нідерланди пішли назустріч.

"Україна очікує позитивного рішення Ради Європи про статус кандидата в члени ЄС. Ми добре розуміємо весь фронт робіт. Також слід пам'ятати, що Україна буде проводити всі необхідні реформи в умовах, в яких це не робила жодна з країн Європи - під час широкомасштабної війни з Росією. Але це буде ще більше стимулювати", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Наступного тижня лідери країн-учасниць мають ухвалити остаточне рішення.

Для початку переговорів Київ має завершити судову, антикорупційну реформи, запустити в роботу закон про олігархів і завершити законодавчу реформу щодо національних меншин.

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