Решение Еврокомиссии, визовый режим с Россией и визит Джонсона: новости за 17 июня

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС, Украина вводит визовый режим с Россией, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Украину с необъявленным визитом. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 17 июня - в материале РБК-Украина.

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Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Также предлагается предоставить такой статус и Молдове. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Также сообщается, что Нидерланды поддержат предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз. Данная страна является одним из скептиков в отношении евроинтеграции Киева.

Украина вводит визовый режим с Россией

Кабинет министров вводит визовый режим с Российской Федерацией. Новые правила вступят в силу уже с 1 июля этого года Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Окончательно разрываем связи с Россией. Для противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства правительство во исполнение поручения президента Украины только приняло решение о прекращении действия соглашения с РФ о безвизовом режиме", - написал Шмыгаль.

Джонсон прибыл в Украину с необъявленным визитом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Украину с необъявленным визитом. Джонсон должен был посетить саммит в Донкастере, но отказался в последнюю минуту и отправился в Киев.

Как сообщили в офисе президента Украины, на встрече Премьер-министра Великобритании с президентом Украины Владимиром Зеленским, командой Офиса и Правительства шла об оборонной и экономической поддержке Украины, ужесточении санкции для России. Подробности – в материале РБК-Украина.

Момент "Х". У Зеленского не исключают возвращения Крыма военным путем

Возвращение Крыма, который сейчас временно оккупирован Россией, возможно и военным путем. Ведь с 24 февраля подходы к этому вопросу изменились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянную представительницу президента Украины в АР Крым Тамилу Ташеву в эфире телемарафона.

"Вопрос использования различных асимметричных мер, в том числе и элементов военных, они не исключались в Стратегии деоккупации и реинтеграции. Вопрос Крыма после 24 февраля и подходы к возвращению территорий тоже изменились", - сказала Ташева.

Казахстан не признает "ЛДНР". Токаев назвал их квазигосударствами

Казахстан не будет признавать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на Петербургском международном экономическом форуме.

"Я хотел бы отметить следующее: современное международное право - это Устав ООН. Два основных принципа, заложенных в Устав, в настоящее время пришли во взаимное противоречие. Это территориальная целостность и право на самоопределение. Отцы основатели ООН этот момент в свое время не учли, а возможно специально внесли, как компромисс", - отметил он.

Евровидение 2023 состоится не в Украине: организаторы сделали заявление

Евровидение 2023 пройдет не в Украине. Его проведут в Великобритании. И это несмотря на победу Kalush Orchestra в конкурсе. Такое решение принял Европейский вещательный союз (EBU), о чем стало известно 17 июня.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что Украина потребует пересмотра этого решения.

Цуренко поднялась в основную сетку Уимблдона-2022

Список украинок в основном этапе теннисного Уимблдонского турнира-2022 пополнился Лесей Цуренко.

33-летняя теннисистка изначально должна была сыграть в квалификации. Однако, после снятия с турнира хорватки Аны Конюх получила место в основной сетке Уимблдона.

Погодные карусели: синоптики предупредили о резких перепадах температуры

Погода в ближайшие дни будет под влиянием антициклона и принесет немало сюрпризов. Сначала из прохлады она прыгнет в адскую жару, а потом снова вернется к прохладе.

В Украину придет антициклон, который принесет существенные изменения погоды. По словам синоптика Наталки Диденко, в ближайшие сутки во время осадков атмосферное давление будет падать, а завтра снова начнет подниматься. Какая погода ожидает украинцев в ближайшие дни - читайте в материале Styler.