ru ua
Пт, 17 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

З російського полону звільнили парамедика "Тайру", - Зеленський

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 17 червня 2022 21:31
З російського полону звільнили парамедика "Тайру", - Зеленський Фото: парамедик Юлія Паєвська (volyn com ua)
Автор: Олександр Мороз

Українського парамедика Юлію Паєвську ("Тайра") звільнили з російського полону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Сьогодні вже можу повідомити: вдалося звільнити з полону "Тайру", українського парамедика Юлію Паєвську. Вона вже вдома. Будемо працювати і далі, щоб забрати всіх", - зазначив він.

Хто така "Тайра"

Юлія Паєвська - відомий український військовий парамедик, засновниця евакуаційно-медичного добровольчого підрозділу "Ангели Тайри".

З 2014 року була волонтером у зоні антитерористичної операції на Донбасі. У 2018 році приєдналася до Збройних сил України та очолювала евакуаційне відділення 61-го мобільного шпиталю в Маріуполі до 2020 року.

На момент повномасштабного вторгнення Росії була волонтером у Маріуполі. Потрапила до російського полону 16 березня 2022 року при спробі вийти з обложеного міста.

Нагадаємо, у травні західні ЗМІ публікували відео із нагрудної камери "Тайри", яка знімала свою роботу в Маріуполі. Запис журналістам передав співробітник поліції за день до того, як Паєвську полонили.

Російські окупанти також публікували кадри з Паєвською у полоні, на яких їй показували відео наслідків обстрілів окупованого Донецька нібито українською ракетою "Точка-У".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Обмін полоненими Війна Росії проти України
NEWS
Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС
Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС
DAILY
Завжди на зв'язку. Чим Україні під час війни допомагає Starlink від Ілона Маска
Михайло ФедоровВіце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Завжди на зв'язку. Чим Україні під час війни допомагає Starlink від Ілона Маска