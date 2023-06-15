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Правительство Хорватии признало Голодомор геноцидом украинского народа

Новина українською →
Четверг 15 июня 2023 19:50
Правительство Хорватии признало Голодомор геноцидом украинского народа Фото: премьер-министр Хорватии Андрей Пленков (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Хорватии сегодня, 15 июня, поддержало инициативу хорватского парламента признать Голодомор геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Хорватии Андрея Пленкова, которое приводит Nova.

"Мы поддерживаем инициативу, выдвинутую партиями в хорватском парламенте", - заявил премьер-министр Андрей Пленкович во время открытой части заседания правительства.

Статс-секретарь Министерства иностранных дел Хорватии Зденко Лучич заявил, что предложенной декларацией парламент Хорватии обозначает Голодомор, как насильственный голод, который был намеренно организован коммунистическим сталинским режимом в Украине в период 1932-1933 годов.

Лучич добавил, что это преступление геноцида против украинского народа.

Голодомор в Украине (1932-1933)

В 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода был совершён акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП(б) и правительством СССР.

28 ноября 2006 года Верховная рада Украины приняла закон
"О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине", который трактует события 1932-1933 годов как геноцид украинского народа.

Более 20 стран мира признали Голодомор геноцидом украинского народа. Речь идет о парламентах Великобритании, Словении, Бельгии, Ирландии, Румынии, Молдовы, Чехии, Германии, Исландии, Франции, Болгарии.

Напомним, что палата депутатов Люксембурга приняла решение о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа .

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