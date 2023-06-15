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ВСУ продвинулись до 1 км в районе Угледара Донецкой области

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Донбасс, Четверг 15 июня 2023 13:14
ВСУ продвинулись до 1 км в районе Угледара Донецкой области Фото: ВСУ продвинулись до 1 км в районе Угледара Донецкой области 15 июня (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные продвигаются на Таврическом направлении. В частности, в районе Угледара Донецкой области ВСУ удалось приблизиться в сторону позиций оккупантов до 1 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенный пресс-центр сил обороны таврического направления.

"В рамках оборонной операции в районе города Угледар продолжаются меры по улучшению тактического положения. Так, наши подразделения и войска здесь продвинулись в сторону противника до 1 км", - говорится в сообщении.

Вместе с тем враг интенсивно обстрелял этот населенный пункт.

Бои на Таврическом направлении

На утро, 15 июня, украинские военные продвигаются на этом направлении. В частности, только за прошедшие сутки здесь ВСУ "отминусовали" больше 4 рот личного состава и 59 единиц техники. Кроме того, здесь был сбит вертолет Ка-52.

Справка

Угледар - город в Волновахском районе Донецкой области Украины, административный центр Угледарской городской общины. До 2020 года был городом областного значения.

ВСУ продвинулись до 1 км в районе Угледара Донецкой области

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