Европарламент призвал НАТО пригласить Украину в Альянс

Депутаты Европейского парламента призвали страны НАТО выполнить свои обязательства перед Украиной и пригласить ее в Альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Отмечается, что такую резолюцию одобрили 425 голосами "за", 38 против и 42 воздержались. Евродепутаты выражают надежду, что "процесс вступления начнется после окончания войны и завершится как можно скорее".

Так, пока Украина не вступит в полноправное членство, ЕС и союзники по НАТО должны тесно сотрудничать с государством, чтобы разработать временные рамки для гарантий безопасности, которые должны быть введены сразу после войны.

Парламент отмечает, что интеграция Украины в НАТО и ЕС укрепит региональную и глобальную безопасность, а также связи между Украиной и евроатлантическим сообществом.

Вступление Украины в НАТО

Украина стремится присоединиться к Альянсу по окончании боевых действий. Однако страна хочет получить политическое решение о возможности вступления на саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Так, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что Украина ожидает получить "четкий график вступления"

К тому же, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужны четкие гарантии безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге. Страна хочет получить гарантии безопасности от НАТО, пока она не станет полноправным членом Альянса.

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