ua ru
Чт, 15 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Европарламент призвал НАТО пригласить Украину в Альянс

Новина українською →
Четверг 15 июня 2023 14:15
Европарламент призвал НАТО пригласить Украину в Альянс Фото: Европарламент призвал НАТО пригласить Украину в Альянс (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Депутаты Европейского парламента призвали страны НАТО выполнить свои обязательства перед Украиной и пригласить ее в Альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Отмечается, что такую резолюцию одобрили 425 голосами "за", 38 против и 42 воздержались. Евродепутаты выражают надежду, что "процесс вступления начнется после окончания войны и завершится как можно скорее".

Так, пока Украина не вступит в полноправное членство, ЕС и союзники по НАТО должны тесно сотрудничать с государством, чтобы разработать временные рамки для гарантий безопасности, которые должны быть введены сразу после войны.

Парламент отмечает, что интеграция Украины в НАТО и ЕС укрепит региональную и глобальную безопасность, а также связи между Украиной и евроатлантическим сообществом.

Вступление Украины в НАТО

Украина стремится присоединиться к Альянсу по окончании боевых действий. Однако страна хочет получить политическое решение о возможности вступления на саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Так, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что Украина ожидает получить "четкий график вступления"

К тому же, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужны четкие гарантии безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге. Страна хочет получить гарантии безопасности от НАТО, пока она не станет полноправным членом Альянса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Европарламент
NEWS
РФ стягивает ракетные войска на границе с Украиной: Генштаб назвал области в зоне риска
РФ стягивает ракетные войска на границе с Украиной: Генштаб назвал области в зоне риска
DAILY
Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом