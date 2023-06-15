Подготовка украинских пилотов на F-16: Остин заявил об энергичном движении в вопросе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина в ходе брифинга .

По его словам, США благодарны Дании и Нидерландам за то, что они возглавили усилия по подготовке украинских пилотов. Другие страны также присоединились к работе, сейчас она продолжается. Остин отметил, что все настроены решительно.

При этом, как рассказал глава Пентагона, США еще должны утвердить систему подготовки пилотов и принять другие меры.

"Мы продолжаем работать с Данией и Нидерландами, но, конечно, на это уйдет некоторое время. Но наше движение вперед по этому вопросу происходит энергично и в нем принимают участие другие партнеры", - уточнил Остин.

Обучение украинских пилотов

Отметим, что последние несколько недель союзники Украины начали активно рассматривать вопрос обучения наших пилотов на истребителях F-16 и других боевых самолетах. Это произошло после того, как соответствующую инициативу поддержал президент США Джо Байден.

Согласно информации СМИ, подготовка украинских пилотов может продлиться четыре месяца. К такой оценке, по неподтвержденным данным, пришел Пентагон.

При этом западные журналисты пишут, что Дания может начать обучение пилотов уже в августе этого года.