Обучение 200 украинцев на танках Abrams завершится в конце лета, - CBS

К концу лета около 200 украинцев закончат обучение управлению танками Abrams в Германии под руководством военных США. Окончание программы обучения примерно совпадет с ожидаемой осенью поставкой 31 танка M1A1 Abrams, которую США пообещали Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS.

В настоящее время украинцы тренируются в Германии на специально оборудованных танках, поскольку обещанный 31 танк проходит ремонт.

По словам двух высокопоставленных представителей армии США, 200 украинцев проходят третью неделю из 12-недельного плана обучения. В настоящее время они работают в Германии над индивидуальными навыками, а затем перейдут к различным навыкам подразделений, кульминацией которых станет подготовка войск на уровне батальона.

Всего с февраля 2022 года США обучили более 11 тысяч украинцев на различных платформах. В настоящее время США обучают около 1700 украинцев, сообщил один из представителей Пентагона.

США и их союзники вместе обучили 57 тысяч украинцев, по словам представителя министерства обороны Канады, участвующего в международных усилиях по обучению.

Сейчас около 6 тысяч украинцев проходят обучение на 40 площадках за пределами Украины. По словам этого чиновника, это число ниже пикового значения в начале этого года, когда около 12 тысяч украинцев тренировались на разных площадках в марте.

Министр обороны Ллойд Остин в среду посетил гарнизон армии США в Висбадене в Германии, чтобы встретиться с официальными лицами, занимающимися обучением и оснащением украинцев.

"Это не заканчивается, когда начинается бой. Наша работа продолжается, потому что мы должны увеличить боевую мощь, обучить больше войск и убедиться, что у украинцев есть то, что им нужно", - сказал Остин группе военнослужащих.

Один из высокопоставленных представителей сухопутных войск США в Европе сказал, что США наблюдают за первыми днями контрнаступления Украины, когда в бой вступают некоторые из бригад, обученных США. Чиновник сказал, что США отметят, какие изменения могут быть внесены в программу обучения в будущем, но может потребоваться более длительный период времени, чтобы точно определить конкретные извлеченные уроки.

Учения в Германии

В конце мая Пентагон подтвердил, что первая группа из около 400 украинских военных начала обучение на американских танках Abrams M1 в Германии. Ожидалось, что программа будет длиться 10-12 недель.

Напомним, The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США предоставит Украине снаряды с обедненным ураном после нескольких недель внутренних дебатов о том, как оснастить танки Abrams.

Эти снаряды регулярно используются армией США и очень эффективны против российских танков. Выпущенные с большой скоростью снаряды способны пробить лобовую броню российского танка на расстоянии.

США согласились поставить Украине танки Abrams в феврале текущего года в рамках широкой коалиции с поставками немецких танков Leopard и британских Challenger.