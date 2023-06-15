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"Жизненно важно". Зеленский призвал Швейцарию разрешить реэкспорт оружия в Украину

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Четверг 15 июня 2023 15:53
"Жизненно важно". Зеленский призвал Швейцарию разрешить реэкспорт оружия в Украину Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Швейцарии необходимо разрешить реэкспорт оружия в Украину. Это будет жизненно важный шаг для нашей страны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я знаю, что в Швейцарии обсуждается вопрос об экспорте военного снаряжения для защиты и обороны Украины. Это было бы жизненно важно. Нам нужно оружие, чтобы мы могли восстановить мир в Украине", - подчеркнул глава государства во время выступления в парламенте Швейцарии.

Нейтралитет Швейцарии

Стоит заметить, что в Швейцарии сейчас действуют правила, согласно которым любой стране, которая покупает швейцарское оружие, запрещено реэкспортировать его сторонам в конфликте.

При этом в ноябре прошлого года страна ввела специальное эмбарго на поставку боеприпасов в Россию или Украину.

8 июня верхняя палата парламента Швейцарии одобрила реэкспорт оружия в Украину. Но для вступления в силу такого нововведения его должен поддержать и Национальный совет (нижняя палата парламента).

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