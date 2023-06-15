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Ситуация на Запорожской АЭС серьезная, но стабилизируется, - глава МАГАТЭ

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Четверг 15 июня 2023 19:27
Ситуация на Запорожской АЭС серьезная, но стабилизируется, - глава МАГАТЭ Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Ситуация на Запорожской атомной электростанции серьезная после разрушения Каховской ГЭС. Однако она находится в процессе стабилизации.

Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

"С одной стороны, ситуация серьезная, последствия есть, и они реальны. В то же время принимаются меры по стабилизации ситуации", - заявил он, не уточнив, что это за меры.

В то же время Гросси заявил, что на Запорожской АЭС достаточно воды.

"Я смог увидеть пруд-охладитель, ирригационные ворота, каналы, которые составляют основную систему охлаждения станции. Для меня было очень важно иметь возможность дать собственную оценку ситуации вместе с моими экспертами", - сказал он.

Одной из целей визита Гросси на ЗАЭС было определить, не подвергся ли объект опасности из-за разрушения Каховской ГЭС, вода из которой использовалась для охлаждения шести реакторов.

Ситуация на Запорожской АЭС

Российские оккупанты захватили ЗАЭС в первые недели полномасштабного вторжения в Украину. Они разместили на станции военную технику, заминировали территорию и неоднократно обстреливают ее. При этом захватчики терроризируют персонал ЗАЭС и жителей Энергодара.

Кроме того, после подрыва россиянами Каховской ГЭС возникла угроза невозможности охлаждения реакторов ЗАЭС, нуждающихся в воде из Каховского водохранилища.

В сентябре МАГАТЭ разместило постоянную миссию на Запорожской АЭС, чтобы наблюдать за ситуацией на крупнейшей в Европе атомной станции.

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