Германия передала Украине танки для разминирования

Германия в течение последней недели доставила в Украину два танка для разминирования Wisent 1 в рамках военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу немецкого правительства.

Согласно данным ведомства, кроме Wisent 1, за последнюю неделю Украина получила от Германии два седельных тягача 8х8 и два полуприцепа, 16 грузовиков Zetros, а также 300 тысяч аптечек.

При этом в конце марта Германия уже отправляла Украине два танка для разминирования Wisent 1.

Wisent 1

Отметим, что бронированная машина Wisent 1 обладает модифицированным корпусом танка Leopard 1. Техника оснащена высокой баллистической защитой и защитой от мин, что обеспечивает максимально возможную безопасность экипажу.

Также у отдельных моделей таких танков есть полноразмерный минный отвал, при помощи которого машина может прорывать минные поля.

Напомним, Германия с начала полномасштабной войны предоставляет Украине военную помощь. В частности, наши военные получают немецкую бронетехнику, в том числе танки Leopard 2 и БМП Marder.