Дания и Норвегия передадут Украине новую партию артиллерийских снарядов

Дания в сотрудничестве с Норвегией передаст Украине новую партию артиллерийских боеприпасов. Речь идет о 9 тысячах снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Дании.

По информации Минобороны, Норвегия передаст собственно снаряды, а Дания - заряды к ним, запалы, разрядники и огнепроводные трубки.

Кроме того, Норвегия отдельно передает Украине 7 тысяч боеприпасов из собственных запасов, они уже направляются в Украину.

"Украина все еще нуждается в боеприпасах в своей борьбе против России. Дания, вместе с другими странами ЕС и НАТО, находится в процессе согласования ряда различных мер. Вместе с Норвегией мы можем отправить более 9000 артиллерийских снарядов в полном комплекте в течение короткого времени" , - заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

На этой неделе сообщалось, что Дания передала Украине еще 1500 артиллерийских снарядов и 500 гранат. В апреле Дания и Норвегия предоставили украинской армии 8 тысяч артиллерийских боеприпасов.

"Украина нуждается в артиллерийских боеприпасах. Поэтому мы решили объединить усилия с Данией для новой помощи, чтобы Украина получила боеприпасы как можно скорее", - отметил министр обороны Норвегии Бйорн Арилд Грам.

Помощь Дании и Норвегии

Норвегия и Дания, как и другие страны Европы, поддержали Украину в начале полномасштабного вторжения РФ. Они не были в лидерах по поставках техники, но после создания Контактной группы по обороне Украины предоставили оружие украинской армии.

Норвегия передала артиллерию, танки и боеприпасы. Дания предоставила гаубицы, снаряды и другую технику, а также присоединилась к авиационной коалиции.

Минобороны Дании заявило, что будет учить украинских пилотов на истребителях F-16. По информации СМИ, обучение может начаться в августе.

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