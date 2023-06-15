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ВСУ продолжают продвижение под Угледаром, - командующий Тарнавский

Новина українською →
Угледар, Четверг 15 июня 2023 15:58
ВСУ продолжают продвижение под Угледаром, - командующий Тарнавский Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные продолжают продвигаться на Угледарском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Под Угледаром наши воины продвигаются вперед. Уничтожение вражеских сил продолжается", - сообщил Тарнавский.

Ситуация под Угледаром

Напомним, что бойцы 72-й бригады имени Черных Запорожцев уже более полугода держат Угледар под контролем.

ВСУ продолжают продвижение под Угледаром, - командующий Тарнавский Фото: Угледар, Донецкая область (deepstatemap.live)

В последние дни по данным Объединенного пресс-центра Таврического толка, под Угледаром украинские силы продвинулись на расстояние до 1 километра.

Украинское контрнаступление

По официальным сообщениям, украинские военные продвигаются на Бахмутском, Торецком и Бердянском направлениях. Через неделю они взяли под контроль семь населенных пунктов - три в Запорожской области и четыре в Донецкой.

Детальнее о продвижении украинских военных по всей линии фронта можно узнать в материале РБК-Украина.

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