ВСУ продолжают продвижение под Угледаром, - командующий Тарнавский
Украинские военные продолжают продвигаться на Угледарском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
"Под Угледаром наши воины продвигаются вперед. Уничтожение вражеских сил продолжается", - сообщил Тарнавский.
Ситуация под Угледаром
Напомним, что бойцы 72-й бригады имени Черных Запорожцев уже более полугода держат Угледар под контролем.
Фото: Угледар, Донецкая область (deepstatemap.live)
В последние дни по данным Объединенного пресс-центра Таврического толка, под Угледаром украинские силы продвинулись на расстояние до 1 километра.
Украинское контрнаступление
По официальным сообщениям, украинские военные продвигаются на Бахмутском, Торецком и Бердянском направлениях. Через неделю они взяли под контроль семь населенных пунктов - три в Запорожской области и четыре в Донецкой.
Детальнее о продвижении украинских военных по всей линии фронта можно узнать в материале РБК-Украина.
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